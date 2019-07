El Super3 prepara el nou programa de cuina «Manduka»

El canal Super3 està preparant el nou programa de cuina Manduka, que serà una de les grans apostes per a la nova temporada. L'objectiu del format és introduir els més petits en el món de la cuina i la gastronomia. I per fer-ho, es plantejarà la cuina com un joc. Amb un to entretingut, l'espai trencarà el mite que diu que «amb el menjar no s'hi juga», ja que a Manduka tothom hi jugarà molt. A partir del mes de setembre, se n'emetran 20 capítols de 25 minuts. L'espai s'afegirà a la llarga llista de programes de producció pròpia del Super3 que transmeten valors a través de la combinació de l'entreteniment i la divulgació.

Al capdavant de la cuina de Manduka hi haurà la jove xef de 12 anys Paula Alós. Aquesta mataronina, que cuina des que tenia 8 anys, es va fer famosa després de guanyar la quarta edició del concurs de cuina de TVE MasterChef Junior. Al seu costat hi haurà el Cinto, el xef propietari del restaurant Can Cinto, situat sota la casa de la Paula i on ella aprofita per cuinar. Però el Cinto no és de carn i ossos, sinó que apareix al programa a través d'animacions en 3D i amb la veu de l'imitador i doblador Oriol Cruz.

A cada programa, la Paula rebrà la visita de convidats famosos. Pel Manduka passaran, per exemple, els músics Suu, Els Catarres, Adrià Salas (La Pegatina), Josep Montero (Oques Grasses ), Manu Guix i Lildami; els actors i actrius Carlos Latre, Mireia Portas, Clàudia Riera i Mireia Oriol, aquestes dues últimes, protagonistes de la sèrie de TV3 Les de l'hoquei; els youtubers David Rees i Carla Laubaló; els presentadors Òscar Dalmau, Sílvia Abril, Laia Ferrer i Quim Masferrer, així com la Juliana, el Roger i el Joan del programa Adolescents iCat. I no hi faltaran alguns dels protagonistes del canal Super3, com Laia Servera de l' Info K, Dani Jiménez del Dinàmiks, i la Pati Pla i el Senyor Pla del programa La família del Super3.

La base de Manduka serà l'entreteniment i la diversió, però sense deixar de banda els continguts més didàctics relacionats amb l'ús d'una gran varietat d'ingredients saludables i amb consells i trucs sorprenents. Les receptes que la Paula prepara al programa han estat creades i assessorades per professionals de la Fundació Alícia. Seran propostes molt saludables, amb una gran presència de fruites i verdures.