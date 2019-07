TV3 tanca el mes de juny com a líder d'audiència, amb una quota del 14,1%

TV3 ha tancat el mes de juny com a líder d'audiència, segons dades de Kantar, i ja són 23 mesos consecutius, el rècord de la cadena. Aquest juny, la cadena pública ha aconseguit una quota del 14,1%, i ha superat en 2,6 punts la segona cadena classificada, Telecinco, i en 4,4 punts, la tercera, Antena3. TV3 continua sent líder en les franges de day time, amb una quota del 14,4%, 3,2 punts per sobre de Telecinco, i de prime time, amb una quota del 15,4%, i supera en 3,1 punts la cadena del grup Mediaset España, tot i la forta competència en aquesta franja.