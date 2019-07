Movistar+ comença a rodar la seva nova sèrie original «Nasdrovia»

La nova sèrie original de Movistar+ Nasdrovia ja ha començat el seu rodatge. La producció va a càr-rec de Globomedia (Mediapro) i l'enregistrament es farà a Madrid durant vuit setmanes. Hugo Silva i Leonor Watling són els protagonistes de la comèdia, que es basa en la novel·la El hombre que odiaba a Paulo Coelho (La Esfera de los Libros, 2016) de Sergio Sarriá.

El mateix Sarriá és el creador de la sèrie, juntament amb Miguel Esteban i Luismi Pérez, amb els quals ja havia treballat a El intermedio i a Capítulo 0. Marc Vigil, director de sèries com El ministerio del tiempo, Vis a Vis, Águila Roja, Vivir sin permiso, 7 vidas o Malaka, és l'encar-regat de dirigir-la.

La sèrie es rodarà en punts emblemàtics de Madrid i que l'espectador podrà reconèixer fàcilment, com el mercat de la Cebada, la plaça de Santa Bárbara, els carrers Reina i Valverde o la plaça dels Mostenses. El Nasdrovia, el restaurant que dona nom a la producció, s'ha construït també en un local del centre de Madrid.

Sarriá ha afegit una sèrie de canvis a l'enfocament d' El hombre que odiaba a Paulo Coelho a l'hora d'adaptar-lo. Mentre que el llibre explica la història segons el punt de vista de Julián, a la sèrie serà la mirada d'Edurne la que guiï l'espectador. «Ens venia de gust que hi hagués un personatge femení potent davant del món de testosterona de la màfia russa», explica l'autor.

«No obstant això, hem intentat fugir dels clixés i, en lloc de dibuixar els típics mafiosos russos, els hem portat a altres llocs més inusuals. Parlen d'Instagram, de l'últim capítol de Juego de Tronos, de les al·lèrgies al gluten? i, a més a més, fan por quan l'han de fer», afegeix Sarriá.

La trama gira al voltant Edurne (Leonor Watling) i Julián (Hugo Silva), dos advocats d'èxit profundament estirats i una mica esnobs. Van ser matrimoni durant uns anys i ara, ja divorciats, sense fills i amb una feina que els absorbeix, tenen una por atroç al futur i a estar sols. El seu univers trontolla quan irrompen a les seves vides la crisi dels 40 i Franky (Luis Bermejo), un cuiner acabat i excepcional especialitzat en menjar rus. No se'ls acut cap altra manera de superar els seus problemes que deixar les seves feines i obrir un restaurant de menjar rus. El que no s'esperen és que es converteixi en el preferit de la màfia, i que la seva vida anterior avorrida acabi sent un delirant i perillós thriller.