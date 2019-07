TV3 aposta per sis programes nous en la graella d'estiu

TV3 va presentar ahir, dimecres, la campanya per a aquest estiu, marcada per sis nous programes. Juntament amb el retorn d'antics formats, el director Vicenç Sanchís ha definit la graella com «un estiu rodó».

La primera estrena serà avui, dijous, amb Manual de supervivència, un espai irònic que aconsellarà persones de fora a sobreviure a Catalunya. La graella tindrà altres propostes en clau d'humor, com Lokus Day, amb els actor Xavier Bertran i Cesc Casanovas; Tot anirà bé, amb el còmic Oriol Parreño, i Coolhunters, que parlarà de les últimes tendències. Una de les altres propostes és Pròxima estació, que farà viatjar l'espectador a través dels Ferrocarrils de la Generalitat. Per altra banda, el meteoròleg Francesc Mauri també tindrà un espai on conversarà amb gent diversa des del cel a Globus sonda.

L'estrena dels nous programes es complementarà amb noves temporades d'altres formats que ha havient format part de la graella . This is art torna diumenge amb Ramon Gener, que explorarà dotze capítols poc coneguts de la història de l'art.

Per la seva banda, el retorn d' El divan televisiu de Sílvia Cóppulo estrenarà la seva segona temporada el diumenge 14. La periodista ha avançat que «l'espectador descobrirà per quina actriu es torna boig Artur Mas». Altres personatges convidats al format de Cóppulo són Tortell Poltrona, Ferran Adrià, Simona Levy, Lluís Llach, el Mag Lari i Isabel Clara Simó.

No Tenim vergonya ja va estrenar-se i seguirà repassant els 35 anys d'història de TV3 en un format divertit. A partir del 31 de juliol Marc Ribas descobrirà els millors restaurants per anar-hi a l'estiu a la versió estiuenca de Joc de cartes. El Mago Pop torna a la graella de TV3 amb Res és impossible a partir de l'1 d'agost amb nous trucs de màgia amb els quals recorre diferents ciutats.

Quan s'apaguen els llums, l'espai del departament d'esports en què Lluís Canut conversa amb exprimeres figures del món de l'esport, també torna l'1 de juliol. Canut ha destacat una passejada amb bicicleta per Amsterdam amb Louis van Gaal com a moment especial, tot i que tindrà altres convidats de primer nivell com Michael Laudrup o Carles Puyol.

Part de la programació que ha funcionat a la cadena durant la temporada, com Els matins o Tot es mou, continuarà emetent-se durant el mes de juliol.