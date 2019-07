TVE recull històries d'amor i d'amistat a «Yo soy Erasmus»

La 2 estrena avui dissabte a les 13.05 h Yo soy Erasmus, un nou espai presentat i dirigit per Alicia Gómez. El programa commemora els trenta anys que han complert les beques Erasmus i vol donar a conèixer diferents històries que han sorgit de les vivències amb les beques d'estudi de la Unió Europea.

Yo soy Erasmus recollirà històries d'amor i d'amistat que han perdurat en el temps malgrat la distància; històries de superació, d'èxit professional i de descobriment vocacional, però també d'autoconeixement i de solitud. Amb tot, històries de vida de persones de diferents racons de la geografia espa-nyola i europea.

El primer programa programa es titula La dura vida de los estudiantes de Erasmus. L'episodi se centra en la Susanna i el José, amics i estudiants de tercer de veterinària a la Universitat de Múrcia que van marxar sis mesos d'Erasmus a Pisa i a Torí (Itàlia).

Durant una setmana, el programa els ha acompanyat en el seu dia a dia per veure com és la vida dels 40.000 joves que marxen a l'estranger cada any. Gómez, la presentadora i directora de l'espai, ha anat a classe amb ells i, fins i tot, hi ha sortit de festa.

Yo soy Erasmus és un format original creat pels equips de TVE Catalunya. Aproximadament 9 milions de persones, prop d'un milió d'espanyols, durant els últims 30 anys han pogut formar-se acadèmicament a l'estranger gràcies a les beques.