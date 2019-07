Cosmo estrena la vuitena temporada de la sèrie «Crimen en el paraíso»

Cosmo estrena avui, a les 21.30 h, la vuitena temporada de C rimen en el paraíso. La sèrie acaba de ser renovada per dues temporades més. La ficció de la BBC ha recollit bones dades d'audiència tant a Espanya com al Regne Unit.

La producció de la sèrie es desenvolupa a l'arxipèlag caribeny, concretament a l'illa fictícia de Saint Marie. En aquesta illa, el detectiu Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) i el seu equip investiguen i resolen els habituals crims i misteris que els envolten. L'illa de Guadalupe, que pertany al territori francès, és el nom real de la localització i es tracta d'un dels grans atractius de la sèrie.