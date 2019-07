Warner Bros prepara una sèrie ambientada en l'univers de «Harry Potter»

Warner Bros es troba en la primera fase de desenvolupament d'una nova sèrie ambientada en l'univers de Harry Potter. El projecte formarà part de la nova plataforma de streaming que la distribuïdora està a punt de llançar.

Segons ha avançat We Got This Covered, la producció tindrà lloc a Hogwarts i serà una preqüela de les pel·lícules.

Warner no és l'única multinacional que es prepara per al salt a al servei de streaming: Apple i Disney també intentaran fer la competència a plataformes com Netflix o HBO properament.