TV3 i Movistar+ comencen el rodatge del film «Las Niñas»

TV3 i Movistar+ han començat el rodatge de l'òpera prima de Pilar Palomero, La niñas. L'enregistrament, que durarà sis setmanes, es desenvolupa majoritàriament a Saragossa i Lleida. La ficció explica la història de moltes de les dones d'avui dia, dibuixada a través de l'educació que van rebre a principi dels 90.

Las niñas està protagonitzada per Andrea Fandos ( La comulganta), en el paper de Celia, i per Natalia de Molina ( Quién te cantará, Techo y comida), en el paper de la mare de Celia. La resta dels personatges són nenes aragoneses i, per a moltes, serà la seva primera experiència com a actrius.

Pilar Palomero és autora de curtmetratges multipremiats com La noche de todas las cosas o Zimsko Sunce, entre d'altres, i ha participat en la Berlinale Talents i a la Sarajevo Talents.

Las niñas es desenvolupa el 1992, l'any de l'Expo de Sevilla i de les Olimpíades de Barcelona. És per això que les localitzacions escollides de Saragossa, com l'institut Miguel Servet, el parc José Antonio Labordeta, entre altres, hauran de viatjar en el temps i tornar a com eren l'any 92.

La pel·lícula té un pressupost d'un milió dos-cents mil euros i la produeixen Valérie Delpierre, que també va encarregar-se de la producció d' Estiu 1993, i Álex Lafuente, productor de la guanyadora de la Concha d'Or en el Festival de Sant Sebastià passat, Entre dos aguas.