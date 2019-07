Canal Taronja retransmet demà els Premis Butaca, i en 'streaming' per laxarxa.cat

La Xarxa de Comunicació Local emetrà demà (21 h) la gala dels Premis Butaca. Els guardons són elegits per un jurat popular que distingeix les millors produccions de teatre d'aquesta temporada als escenaris catalans. La periodista Laura Contreras, de Canal Terrassa, s'encarregarà de la retransmissió de l'entrega de premis i un cop finalitzada la gala, juntament amb Sergi Lladó, de Canal Taronja Central, conduiran un programa especial amb entrevistes als protagonistes de la nit. La gala es podrà veure en directe per Canal Taronja i per streaming a laxarxa.cat.