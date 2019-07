HBO renova el drama juvenil «Euphoria» per una segona temporada

HBO ha renovat la sèrie Euphoria per una segona temporada. El drama juvenil va debutar el 16 de juny i segueix Rue Bennett (Zendaya), de 17 anys, una addicta a les drogues que acaba de sortir de rehabilitació i que lluita per entendre el seu futur. La seva vida canvia dràsticament quan coneix Jules Vaughn (Hunter Schafer), una noia que s'acaba de traslladar a la ciutat després del divorci dels seus pares i com la Rue està buscant on pertany.

Segons HBO, la ficció és la sèrie dramàtica més seguida per joves de les plataformes digitals de la xarxa. A més, l'estrena de la sèrie ja ha aconseguit més de 5,5 milions d'espectadors arreu del món.