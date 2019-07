TV3 estrena «Obrint plaça», el programa sobre el món casteller

TV3 estrena avui a les 14.00 h Obrint plaça, el nou programa de la graella d'estiu que cada dissabte parlarà del món casteller. El format és presentat per Biel Duran i Aina Mallol i acostarà el món dels castells al públic general.

Cada capítol d' Obrint plaça girarà al voltant d'una qüestió universal, com ara la por, l'amor, l'èxit o el fracàs, per intentar descobrir un aspecte clau del món casteller. El format fugirà de l'estricta actualitat relacionada amb cada diada, que ja tindrà el seu espai els diumenges amb un resum que TV3 oferirà, a més de retransmetre els actes en directe a través del web.

Un grup de guies acompanyaran Duran i Mallol i els mostraran la comunitat castellera des de dins. També s'oferirà la visió d'especialistes per complementar i aprofundir en la matèria que es tracti cada setmana.

Vicent Sanchis, director de TV3, va agrair durant la presentació del programa la col·laboració de La Xarxa de televisions locals mantinguda les últimes temporades per a la cobertura televisiva castellera. També va explicar que, amb el nou programa «s'adquireix un compromís per triple partida: perquè som televisió pública, i això és servei públic; perquè el món casteller s'ho val, i per fer arribar el valor d'aquest contingut a més persones i amb més contundència».

Obrint plaça s'emetrà cada dissabte al migdia per TV3 i cada dijous a la nit pel 33.