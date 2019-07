El segon 'spin-off' de «The Walking Dead» ja té els seus tres joves protagonistes

Alexa Mansour ( Unfriended: Dark Web), Nicolas Cantu ( The Amazing World of Gumball) i Hal Cumpston (de la comèdia australiana Bilched) protagonitzaran el nou spin-off de The Walking Dead, que arribarà a AMC el 2020. L'escriptor i productor de la sèrie original, Matt Negrete, que també ha creat la nova producció, en serà el director. El rodatge començarà aquest estiu a Virgínia. Els 10 primers episodis «tindran dues joves protagonistes i se centraran en la primera generació que arriba a l'època a l'apocalipsi», ha avançat la cadena.