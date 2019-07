Sílvia Cóppulo estrena temporada d'«El divan» amb Artur Mas

El divan, el programa d'entrevistes que presenta Sílvia Cóppulo, estrena avui a les 23.40 h la seva segona temporada. El programa d'aquesta nit tindrà com a protagonista Artur Mas, 129è president de la Generalitat. Mas analitzarà la situació política actual, valorarà la possible investidura de Sánchez per part dels partits independentistes i repassarà moments vitals que l'han marcat, com el seu «pas al costat» del passat 2015.

En aquesta entrevista amb Cóppulo, l'expresident reconeix que aquella expressió portava implícita la intenció de mantenir-se a prop de la primera línia política: «Vaig dir que feia un pas al costat, no un pas enrere». El 129è president de la Generalitat admet que durant el procés català els polítics independentistes «han après» coses de la reacció de l'Estat. Mas adverteix que «és tan real la Catalunya independentista com la que vota socialista», es decanta per «no dir que no a la investidura de Pedro Sánchez» i demana conversar amb el PSOE, amb Unides Podem i amb el PNB. En l'ordre personal, confessa la seva admiració per Michelle Pfeiffer i es pren les imitacions de programes com el Polònia amb elegància.

Al llarg de tota la temporada passaran per El divan protagonistes de la vida política, cultural, social i econòmica de l'àmbit català. Durant les converses s'introdueixen imatges familiars de l'entrevistat o entrevistada, així com notícies vinculades amb la conversa.