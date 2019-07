El drama d'època de TVE «La otra mirada» arriba avui al seu final

TVE finalitza avui el drama d'època La otra mirada, després de l'emissió dels vuit episodis de la segona temporada. La cadena va apostar per donar continuïtat a la sèrie de Boomerang TV més per la seva qualitat i els seus valors feministes que per les dades d'audiència de la 1ª temporada, que van ser més aviat discrets: un 9% de share i 1.418.000 espectadors de mitjana.

Uns registres que s'han mantingut en la línia en aquesta 2a tanda: 9.2% i 1.389.000 fidels a falta de l'últim capítol. Això no obstant, aquesta temporada sí que pot presumir d'haver-se situat entre les ofertes predilectes del dilluns nit, el prime time més fluix de la setmana.

A l'episodi final, l'Acadèmia per a Senyoretes de Sevilla, comandada per Macarena García, Ana Wagener i Patricia López Arnáiz viurà un dels seus moments de major tensió. Després de convertir-se en el nou propietari gràcies a l'ajuda de Carmen, Rafael Peralta envia una ordre de tancament que es farà efectiva aquest mateix dia. Malgrat això, les alumnes i professores no l'hi posaran gens fàcil i uniran forces per intentar evitar el tancament de la institució. Carmen ha estat la mà negra que ha obrat a esquena de totes, venent-les a una família que gaudeix amb la caiguda de la institució que va tacar el seu cognom. És el final d'una etapa, però Teresa no deixarà que Manuela s'enfonsi amb l'acadèmia mentre veu com tots els pares demanen els diners de les matrícules.