Mediaset anuncia la distribució de continguts de pagament amb Mitele Plus

Mediaset Espanya ha anunciat el llançament de la seva plataforma de continguts de pagament Mitele Plus, que estarà disponible a partir del proper dilluns 22 i que valdrà 2,5? al mes. Mitele Plus suposa el punt de partida del desenvolupament d'un ambiciós pla de transformació digital que reforçarà la televisió com a «mitjà líder», han explicat des del grup mediàtic. La plataforma estarà disponible per a ordinadors, mòbils i Smart TV. Els usuaris podran accedir a tot tipus de contingut, en directe o a la carta, sense prescripció comercial.