«Ara i aquí» arrenca avui la nova temporada amb un debat sobre la jubilació

El programa presentat per Carlos Fuentes, Ara i aquí, arrenca avui la tercera temporada amb un debat sobre l'edat de jubilació. Es posaran sobre la taula molts dubtes: cal treballar més anys? Si continuem treballant un cop superats els 67 anys, estem tancant les portes professionals als joves? Les noves generacions encara confien en tenir una pensió? Cal jubilar forçosament una persona que desitja seguir treballant? Per respondre aquestes preguntes, Carlos Fuentes entrevistarà Marina Subirats, catedràtica emèrita de Sociologia de la UAB, i Maria Jesús Comellas, doctora en Psicologia i professora emèrita de la UAB.

A més, Ara i aquí té tertulians com l'escriptora i periodista Anna Grau, el politòleg Roger Montañola, l'economista Gonzalo Bernardos i l'advocada Núria González.

Ara i aquí és el programa de participació ciutadana i de debat de TVE Catalunya. Està dirigit per Josep Ramon Lluch, presentat per Carlos Fuentes i realitzat per Jordi de Febrer. S'emet els divendres a la nit a La 1.