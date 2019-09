El Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central convoca nous cursos a Manresa

La demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes ha programat quatre cursos presencials a la seu de Manresa ( Plana de l'Om, 6): Com detectar notícies falses a la xarxa (divendres, 18 d'octubre), Com informar sobre la violència masclista (divendres 25 d'octubre), Escolta activa de xarxes socials (dimarts, 12 de novembre) i Protecció de dades per a periodistes (dijous 12 de desembre). Les inscripcions s'han de fer on-line i el termini s'obre 30 dies abans que comenci el curs. Són oberts als interessats en el món de la comunicació.