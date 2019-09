El moviment Fridays for Future centrarà «Para todos La 2»

Fridays for Future, el moviment juvenil global per aturar la crisi climàtica, serà un dels protagonistes de l'estrena de la nova temporada del programa Para todos La 2, avui a 3/4 de 12. El programa de la segona cadena arrenca una temporada més amb noves seccions per mostrar també iniciatives socials que es desenvolupen a través de la xarxa.

Aquesta setmana, la presentadora Marta Cáceres entrevista Guillermo Chirino, representant de Fridays For Future a Espanya per abordar com la crisi del clima ha mobilitzat milers de joves de tot el món que, sota aquest moviment global, pregunten i recorden a la societat què fem i què pensem fer sobre el repte del canvi climàtic.

Aquest moviment, que protesta des de fa mesos per denunciar la innacció de la classe política i la ciutadania a l'hora de protegir el medi ambient, està ben arrelat a Girona, una de les primeres ciutats de l'Estat on va sorgir.

El programa d'avui comença amb un reportatge sobre l'adopció d'animals de companyia. Es donen a conèixer The Doger Cafè i La Gatoteca, dos projectes que conviden a compartir un cafè, un refresc o un llibre amb animals de companyia sense llar. L'estiu és quan més augmenta l'abandó de gossos i gats i aquestes dues iniciatives neixen amb la finalitat de fomentar l'adopció responsable d'aquests animals.

A la secció d'emprenedors socials, Antonella Broglia presenta una iniciativa de ciència ciutadana. Aquest estiu 500 voluntaris han analitzat la composició de l'aigua del riu Manzanares al seu pas per Madrid. Els resultats queden recollits a la Guia Radiologia.



Nova secció

Al programa d'avui, Jorge de los Santos analitza el significat i la presència del pudor en la societat actual i els seus orígens i s'estrenarà Visto en la red, una nova secció en què es farà una passejada per les xarxes per descobrir iniciatives interessants.

Para todos La 2 és un espai setmanal de RTVE centrat en els temes socials i en la participació ciutadana. Dirigit per Quim Cuixart i presentat per Marta Càceres, s'emet els dissabtes al migdia a La 2.