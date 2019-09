El pla de la Xina per avaluar els ciutadans arriba al «30 minuts»

El programa 30 minuts estrena aquesta nit la producció aliena Ciutadans per punts, on es podrà veure com el govern de la Xina ha posat en marxa un pla per avaluar el comportament cívic dels ciutadans xinesos amb la instal·lació d'una sofisticada xarxa de 170 milions de càmeres de seguretat. L'experiment d'enginyeria social més gran que mai s'hagi intentat ja està en marxa, i amenaça d'estendre's més enllà de la Xina.

Des de l'any 2014, el govern de la República Popular de la Xina ha posat en marxa un pla que els permeti avaluar el comportament cívic dels ciutadans xinesos i saber quin crèdit social mereixen ells i les empreses del país.

Una taula de puntuacions permet als governants valorar l'honestedat, la confiança i el civisme que es mereixen els ciutadans de la Xina, i això pot acabar determinant el destí de cada persona en funció dels seus actes. Però són molts els qui és pregunten si aquest pla és només una solució contra l'incivisme, el frau i els comportaments deshonestos o amaga el control de les veus crítiques i pretén ofegar la dissidència.

Una sofisticada xarxa integrada per 170 milions de càmeres de seguretat, la més extensa del món, ja vigila de prop la vida de la població xinesa. El govern xinès vol que aquesta xarxa, coneguda amb el nom d' Ulls penetrants, arribi a tenir els pròxims anys 400 milions de càmeres que permetin el reconeixement facial i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial i el big data -l'ús de dades a gran escala- pugui controlar tots els moviments i accions de la ciutadania xinesa.



Més enllà del govern

A la iniciativa del govern, a més, s'hi han unit algunes empreses que fan servir el mateix mètode per premiar els seus clients.

La xarxa Alipay, que té més de 500 milions d'usuaris, grava cada transacció que fa. Les compres, l'ús del transport públic, els serveis que fan servir, tot, absolutament tot, queda registrat, i s'analitza per donar punts.

El Sesam Crèdit dona avantatges als més ben puntuats perquè considera que són persones de fiar i aquests clients «5 estrelles» tenen privilegis que fan servir per buscar parelles amb puntuacions semblants a través de xarxes com Baihe.com.