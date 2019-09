«Minories que fan majoria» és el lema principal de La Marató de TV3 del 2019

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Fundació La Marató de TV3 van presentar ahir la imatge de la 28a edició de l'espai solidari de la televisió pública catalana, el 15 de desembre, així com la campanya de sensibilització i divulgació que inclou un petit reportatge protagonitzat per la doctora Susan Webb i tres joves afectats per diferents malalties minoritàries, tema enguany de l'espai. Miki Núñez serà un dels protagonistes del vídeo de sensibilització amb el lema principal «Minories que fan una majoria».



El vídeo s'emetrà en sessions informatives que es faran en centres cívics, de secundària i biblioteques. «Minories que fan una majoria» ha estat el lema triat per subratllar que malgrat que són malalties minoritàries, perquè tenen una afectació baixa, n'hi ha unes 7.000 de descrites i unes 400.000 persones a Catalunya en tenen una.



I canvia el format. Les instal·lacions esportives d'Olot, el Teatre Ateneu de Tàrrega, el Fortuny de Reus i el Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona seran els platós. Un equip itinerant, encapçalat per. Quim Masfer-rer, serà el nexe d'unió.