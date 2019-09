«Los Soprano», millor sèrie del segle XXI segons el diari britànic The Guardian

Los Soprano és el millor programa de televisió realitzat en aquest segle XXI, segons una llista elaborada pel diari britànic The Guardian. The Wire i Mad Men completen el podi, mentre que les dues posicions següents són per a The Thick of It i Breaking Bad . El mitjà destaca de la creació de David Chase la seva capacitat de canviar «el gust de l'audiència» després de sis temporades. La versió original de The Office creada per Ricky Gervais (6è ), Juego de Tronos (7a), Fleabag (8a), Peep Show (9a) i, finalment, Atlanta (10a) completen els deu primers llocs de la classificació realitzada pel rotatiu britànic.