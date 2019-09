Mónica Naranjo inicia aquesta nit el seu viatge més sexual a Cuatro

Coneguda per la seva prolífica car-rera musical i, en l'àmbit televisiu, per la seva participació en diferents talents com a jurat, la figuerenca Mónica Naranjo debuta amb programa propi a Cuatro. La coneguda cantant parlarà obertament i sense embuts de relacions, sentiments i sexe a Mónica y el sexo, una nova docusèrie que la cadena de Mediaset estrena avui, a partir de les 12 de la nit. En aquest nou format, produït per Señor Mono, Naranjo emprèn un viatge vital a cor obert que la portarà a recórrer diferents països, com el Japó, Mèxic i Brasil, així com diversos indrets amb un especial significat per a ella per tal de descobrir diferents maneres de viure la sexualitat i també el món de l'afecte i els sentiments.