La sèrie de TV3 «Les de l'hoquei» arriba des d'avui a Netflix

Netflix posa des d'avui a disposició dels seus subscriptors la sèrie Les de l'hoquei, estrenada el curs passat amb gran èxit a TV3. La plataforma estrena la producció de la catalana Brutal Media en l'àmbit mundial en versió original en català i també doblada al castellà i a l'anglès, i subtitulada encara a més llengües.

La primera temporada de Les de l'hoquei – The Hockey Girls– a Netflix va ser líder d'audiència les nits de dilluns a Televisió de Catalunya la temporada passada, molt seguida especialment entre el públic més jove. A més, la sèrie sobre un grup de joves jugadores d'hoquei patins i la seva entrenadora, que lluiten per evitar la desaparició del seu equip, ha estat reconeguda recentment al Festival de Vitòria amb el Premi CIMA a la igualtat tant per la seva vocació feminista com per ser escrita, dirigida i en bona part protagonitzada per dones.

El projecte de ficció té el seu embrió en el projecte final de carrera d'unes estudiants universitàries de la Pompeu Fabra que han format part de l'equip de guió.

La ficció és protagonitzada per noves cares i per actors consolidats com Nora Navas i Marc Clotet. La sèrie juvenil seguirà d'aquesta manera els passos d'altres èxits de TV3 com Merlí i Polseres vermelles, que també van fer el salt mundial per mitjà de Netflix, que té un ampli catàleg que es pot veure en més de 190 països de tot el planeta.