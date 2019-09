Alberto Chicote presentarà el nou format del grup Atresmedia, «Auténticos»

Alberto Chicote es posarà pròximament al capdavant d' Auténticos, adaptació del format internacional Down with a dream per al grup Atresmedia, en què el xef i presentador intentarà ajudar a complir els seus somnis a persones amb discapacitat. Chicote presentarà aquest docushow en què joves amb discapacitat, per exemple amb síndrome de Down, podran conèixer el seu ídol, retrobar-se amb algú especial en les seves vides o gaudir de l'experiència exercint la professió o activitat que sempre han desitjat, segons informava ahir el portal Formula TV.