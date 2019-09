Telefónica i Atresmedia s'alien per produir ficció de forma conjunta

Telefónica i Atresmedia han arribat a un acord per a la creació de continguts de ficció en espanyol per a tot el món. L'acord, pendent d'aprovació per la Comissió Delegada de Telefónica, ha estat aconseguit per Silvio González, conseller delegat d'Atresmedia, i Emilio Gayo, president de Telefónica Espanya, amb l'objectiu de crear una companyia, participada al 50 per cent pels dos grups, que produirà i distribuirà sèries originals i pel·lícules tant per a la plataforma Movistar + com per als canals del grup Atresmedia.

El nou projecte, que apostarà per la producció audiovisual en castellà i té entre els seus objectius promoure coproduccions amb altres empreses i produir per a tercers, generarà «un volum important de llocs de treball directes i indirectes», segons han informat. Atresmedia té una àmplia experiència en la producció de sèries reconegudes, algunes d'elles d'àmbit internacional, com La Casa de Papel, Vis a Vis i Velvet, a més de diversos llatgmetratges .

D'altra banda, Movistar ha produït títols de ficció d'èxit com ara Vergüenza, La peste, Arde Madrid i Vida perfecta, entre d'altres.