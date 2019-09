Martí Saballs, manresà d'adopció, és nomenat director adjunt d'El Mundo

El grup Unidad Editorial ha anunciat el nomenament del bisbalenc Martí Saballs com a nou director adjunt del diari El Mundo, segons ha informat el mateix grup. Saballs ocupava fins ara aquest mateix lloc al diari d'informació econòmica Expansión. Des del grup editorial asseguren que aquesta aposta per un professional de reconegut prestigi en el periodisme econòmic reforçarà la direcció del diari generalista. Amb ell, asseguren sumar «una nova visió a la seva aposta per la informació periodística de qualitat que caracteritza el diari des de la seva fundació».

Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra i EMBA per IESE Business School, Saballs va treballar durant cinc anys com a corresponsal d'Expansión a Nova York. A més, ha treballat com a gerent de continguts al diari El Cronista, a Buenos Aires , i per a diverses revistes. Nascut a la Bisbal, Saballs viu a Manresa, on ha establert la seva família per raons personals, bo i mantenint la seva activitat professional a Barcelona.