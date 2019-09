Atresmedia finalitza el rodatge de la seva producció «Perdida»

P erdida, la nova sèrie original del grup Atresmedia Televisión, ha finalitzat el seu rodatge després de sis mesos de gravacions, que s'han desenvolupat, principalment, a Colòmbia. La ficció està produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Big Bang Media (The Mediapro Studio). El rodatge de la sèrie s'ha portat a terme íntegrament en exteriors i interiors naturals, en més de 120 llocs. Les gravacions van començar el mes d'abril passat a la ciutat de València, un altre dels punts clau d'aquesta història, segons ha informat Mediapro en un comunicat.

La nova ficció del segell Series Atresmedia s'emetrà en la franja prime time d'Antena 3 i a Atresplayer Premium, tot i que encara no s'ha fixat cap data. Es tracta d'un thriller emocional que narra el viatge d'uns pares que faran tot el que sigui possible per descobrir què ha passat amb la seva filla. Una trama entre Espanya i Colòmbia.

Natxo López és el creador de Perdida, a partir de la idea original de Ruth García i David Oliva, Sonia Martínez i Alberto Carullo en són els productors executius, i Juanma Manzanares i Natxo López, els coproductors executius. La sèrie està dirigida per Iñaki Peñafiel, David Ulloa i Rafa Montesinos, i ha tingut en el desenvolupament de guions el mateix Natxo López, Almudena Ocaña, Aurora Graciá, Carlos de Pando i Mikel Barón.

Daniel Grao és el protagonista principal de la història, juntament amb Adriana Paz, Ana María Orozco, Carolina Lapausa, Fernando Solórzano, Melani Olivares i Verónica Velásques, que encapçalen un repartiment que superarà el centenar d'actors, procedents d'Espanya, Colòmbia, Mèxic o Cuba, com Jon Arias, Luis Miguel Hurtado, Juan Carlos Messier, Pedro Suárez, María del Rosario Bar-reto, David Trejos o Mario Bolaños, entre d'altres.

La sèrie ha acumulat 23 setmanes de gravacions entre Espanya i Colòmbia, amb un total de 1.600 hores de treball. Entre personatges de repartiment i capitulars, la sèrie ha disposat de més d'un centenar d'actors de diferents nacionalitats i procedències (Espanya, Cuba, Mèxic, Colòmbia?). Per la producció han passat un total de 3.630 figurants, dels quals més de 3.100 van participar en les gravacions a territori colombià. A més a més, pel rodatge han passat més de 300 professionals.