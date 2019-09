Prensa Ibérica nomena Rogelio Garrido com a nou director del Faro de Vigo

El consell d'administració de Prensa Ibérica, grup al qual pertany Regió7, ha acordat nomenar Rogelio Garrido nou director del diari Faro de Vigo, en substitució de Juan Carlos Da Silva, ascendit al seu torn a subdirector general de Prensa Ibérica a Galícia. Amb les designacions es persegueix el doble objectiu de reforçar l'estructura del diari i donar un gran impuls a la profunda transformació digital que està impulsant l'empresa per oferir una resposta eficaç a les noves necessitats i demandes dels lectors.

Els nomenaments van ser anunciats dilluns a la plantilla per Javier Moll, president de Prensa Ibérica, qui va visitar la redacció del diari, acompanyat per Aitor Moll, conseller delegat del grup, Carmelo Calvo, director general de Relacions Institucionals, i Isidoro Nicieza, director general de Continguts de Prensa Ibérica i director general del grup al nord-oest. «Ens espera un futur brillant malgrat la situació que travessa el sector. Si som creatius i donem als nostres lectors el que necessiten, tenim instruments per identificar-los i perfilar-los, serem imbatibles», va afirmar Moll.