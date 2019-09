El 33 recupera avui la pel·lícula «Monturiol, el senyor del mar»

Aquesta nit, a les 21.55 h, amb motiu del centenari del naixement de Narcís Monturiol, el canal 33 emetrà Monturiol, el senyor del mar, una producció dirigida per Francesc Bellmunt i protagonitzada per Abel Folk. L'enginyer, polític, intel·lectual i inventor figuerenc hauria complert avui cent anys. La pel·lícula narra la vida d'un dels catalans més polifacètics del segle passat.

Com el seu contemporani Jules Verne, Narcís Monturiol també imaginava que s'hauria de poder navegar pel fons del mar. I com que era un home pràctic, es va proposar convertir la seva imaginació en realitat. En aquell temps, Barcelona començava el creixement industrial i va acollir amb entusiasme el projecte de crear un submarí per dedicar-lo a la pesca de corall.

Monturiol va haver de lluitar molt per tirar endavant el projecte, i va dedicar tota la vida a la conquesta de les profunditats marines. La seva història és una altra de les extraordinàries aventures que van representar els invents tècnics del segle passat.

La producció, estrenada el 1993, inclou construccions de rèpliques exactes de submarins de fusta a escala real, decorats naturals en localitzacions estrangeres, maquillatges i vestuaris estudiats fins a l'últim detall i confeccionats de manera autèntica i artesana. Helena Pérez-Llorca, Jordi Bosch i Josep Montanyès completen l'elenc encapçalat per Abel Folk.