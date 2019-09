Nous cursos de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes ha programat per al mes d'octubre dos cursos de formació de màxima actualitat. Es tracta de «Fact Checking: com verificar a Internet i xarxes socials», que es portarà a terme el 18 d'octubre (10.00 h-14.00 h), i «Com informar sobre la violència masclista», el 25 d'octubre (9.30 h-13.30 h). Les inscripcions per als dos cursos són obertes, es fan on-line i el termini s'obre 30 dies abans que comenci el curs. Es fan a l'aula de formació de la seu de la demarcació, Plana de l'Om, 6, de Manresa.