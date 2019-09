«Repor» estrena temporada parlant de precarietat laboral

El canal 24 horas de Televisió Espanyola estrena aquest vespre, a les 20.30 h, la nova temporada de Repor amb El trabajo tenía un precio, un reportatge sobre la precarietat laboral a Espanya. Segons l'informe de la Fundació FOESSA sobre la situació social a Espanya, hi ha 1.800.000 treballadors en risc d'exclusió social, i adverteixen que la xifra va en augment. Els reporters del programa parlen amb testimonis i col·lectius del sector que denuncien la regressió de drets laborals en els últims anys, especialment a conseqüència de la crisi.

L'equip de Repor parla amb el coordinador de l'informe FOESSA 2019, Guillermo Fernández, que assegura que la precarietat laboral és el sistema que han dissenyat les elits per sortir de la crisi. Aquest informe apunta que les xifres de l'atur s'han reduït, però la precarietat laboral afecta cada vegada més treballadors. Contractes temporals, sous baixos i treballs a temps parcial fan que moltes famílies tinguin serioses dificultats per arribar a final de mes i per cobrir les seves necessitats bàsiques.

La taxa de temporalitat a Espanya és una de les més altes d'Europa, el 26%. Sobre això parla Nacho Parra, del Colectivo Ronda, que denuncia que amb cada reforma laboral es limiten les condicions i els drets. L'espai també parla amb Rosa Sánchez, de Relacions Laborals de la CEOE.