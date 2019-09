«This is art» traça un camí d'anada i tornada a través de l'emoció en el seu darrer capítol

This is art, la coproducció de TV3 amb Brutal Media, amb el suport de l'ICEC, presentada i dirigida per Ramon Gener, acomiada aquesta nit la temporada. El programa buscarà avui l'emoció seguint els passos de personatges com Van Gogh, Monet, Shakespeare, Schumann i Cervantes. Viatjarà a Auvers-sur-Oise, París, Giverny, Verona, Düsseldorf i El Toboso, entre d'altres. Farà una parada a Roma, la ciutat eterna que vessa art per totes bandes, recuperarà la música de Beethoven i Bach i recorrerà una altra vegada els llenços de Caspar Friedrich.