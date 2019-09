«60 minuts» estira els fils del poder amb «El cop d'estat corporatiu»

El programa 60 minuts del canal 33 presenta aquesta nit dos treballs. A les 23 h, estrena el reportatge El cop d'estat corporatiu, dirigit per Fred Peabody, que analitza l'afirmació de l'autor i assagista canadenc John Ralston Saul que la societat actual ja no es basa en l'individu ni en la democràcia, sinó en el poder dels grups d'interès que han portat a terme un autèntic cop d'estat per imposar el corporativisme. Després, a les 23.45 h, recupera La revolució turística, una producció de Pauxa Films dirigida per Pablo Alcántara i Rafael Alcántara, sobre com han canviat Eivissa i Formentera durant els últims anys.