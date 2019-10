Xantal Llavina estrena avui la nova temporada del programa «Revolució 4.0»

Els influencers, l'energia, el turisme, l'oci digital i la mobilitat seran els temes sobre els quals girarà la segona temporada de Revolució 4.0, el programa sobre transformació digital i emprenedoria presentat per Xantal Llavina que torna aquesta nit a TV3. Les estrelles sorgides del mon digital poden arribar a cobrar 500.000 dòlars per una foto penjada a les xarxes socials i es calcula que el 2020 el màrqueting d' influencers mourà 8.000 milions d'euros. Però, es tracta d'una moda passatgera o han vingut per quedar-se? El programa ho analitza aquesta nit.