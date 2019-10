Comença el rodatge de la seqüela de la sèrie «Vota Juan»

Javier Cámara reprèn la seva carrera política gràcies, una vegada més, al personatge de Juan Car-rasco. Aquesta setmana ha arrencat a Logronyo el rodatge de Vamos, Juan, seqüela de Vota Juan, una sèrie original del canal TNT, produïda per 100 Balas (Mediapro Studio) i WarnerMedia.

La ficció se situa dos anys després que el ministre d'Agricultura Juan Carrasco toqués el cims més alts del poder. Ara, allunyat de l'activitat política, treballa de professor de Biologia en un institut de Logronyo. No obstant això, ni la seva ambició política ni la seva vocació de servei públic s'han apagat. Conscient que encara té molt per aportar, decideix fer un pas endavant: reunir el seu equip de confiança, tornar a Madrid i fundar un nou partit.

Vamos, Juan, que s'estrenarà al llarg de la primera meitat de l'any vinent, té el mateix repartiment principal que Vota Juan, encapçalat per Cámara com a Juan Car-rasco. També repeteixen María Pujalte com a Macarena, la seva inseparable directora de comunicació quan va ser ministre; Adam Jezierski, que va ser el seu assistent; Pedro Ángel Roca, antic xofer del ministre; Joaquín Climent, en la pell de l'implacable Vallejo; i Cristóbal Suárez, com el carismàtic Recalde. El cercle familiar de Carrasco torna a tenir una importància fonamental amb Yaël Belicha interpretant el personatge de la seva dona i Esty Quesada com la seva filla, un paper que arriba ara a una dimensió més enllà de l'àmbit familiar.