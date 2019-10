TVE negocia amb la productora ITV la compra dels drets del concurs «Pasapalabra»

L'històric concurs Pasapalabra podria tornar aviat a Espanya, després que la justícia obligués Telecinco a aturar-ne l'emissió perquè no tenia els drets per fer-ho. Segons informava ahir el portal Fórmula TV, Televisió Espanyola estaria negociant amb la productora britànica ITV Global Entertainment l'adquisició d'aquests drets per quedar-se el format. La bona audiència del concurs ha fet que des de la televisió pública es vegi amb bons ulls la seva compra. Seria la tercera cadena a emetre el format a Espanya, després d'Antena 3 i Telecinco.