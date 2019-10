TV3 emet avui en directe una de les curses de muntanya de l'Ultrapirineu

TV3 emetrà en directe, avui a partir de les 10 del matí, l'Sky Pirineu, una de les proves que forma part de la Salomon Ultra Pirineu 2019 i que transcorre pel parc natural del Cadí-Moixeró. La cursa, que té una distància de 36 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu, tindrà una alta participació internacional.



Amb sortida i arribada a Bagà, aquesta prova recorre alguns dels paratges més emblemàtics del parc natural del Cadí-Moixeró, amb un ascens fins al refugi més alt del Pirineu Oriental, el Niu de l'Àliga (2.510 m) i el pas per Penyes Altes (2.260 m).

L'Sky Pirineu és, a més, la penúltima cursa del calendari de les World Series i l'última prova de les Golden Trail National Series de l'any 2019.

Després de l'Olla de Núria, TV3 emetrà la seva segona cursa de muntanya amb un desplegament tècnic que farà possible seguir els corredors per un dels millors paratges del Pirineu. Amb el suport d'un helicòpter, durant 4 hores de retransmissió, els espectadors podran gaudir d'aquest gran entorn situat al parc natural del Cadí-Moixeró.

La retransmissió començarà a partir de les 10, moment en què els primers corredors ja estaran pujant els últims metres abans d'arribar al refugi del Niu de l'Àliga, situat al cim de la Tosa d'Alp, i s'allargarà fins a les 2, quan ja se sabran els guanyadors de la prova.

L'Sky Pirineu és una cursa que es disputa per primer cop aquest any i s'uneix així a l'Ultra Pirineu (94 quilòmetres), la Mitja Pirineu (19 quilòmetres), la Trail Pirineu (56 quilòmetres), la Nit Pirineu (quilòmetre vertical) i la Pirineu XS, per completar el cartell de proves que formen part de la Salomon Ultra Pirineu 2019.

Els comentaris seran de Marc Negre i Josep M. Puig, amb l'anàlisi tècnica del corredor Marc Pinsach.

La cursa també es podrà seguir a través dels mitjans digitals de TV3, amb un especial seguiment per Twitter amb l'etiqueta #UltraPirineuTV3.