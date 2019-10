Halldor Mar torna a casa en l'estrena de la segona entrega de «Katalonski»

TV3 estrena aquesta nit, a les 22.40 h, la segona temporada del programa Katalonski. Halldor Mar, el ja conegut músic islandès resident a Barcelona, torna a viatjar pel món, amb la seva simpatia i la seva guitarra, per trobar-se amb gent que no és catalana però que ha après el català i, aquesta decisió, els ha canviat la vida.

En el primer capítol de la temporada, Halldor Mar viatja fins a casa seva per descobrir-nos d'on ve, els seus orígens. Durant aquesta entrega, el cantant islandès presentarà la seva família, dispersa per tot el país, i els amics. I, per descomptat, els katalonskis que hi viuen.

Amb Ana Geppert viurà un moment delirant quan Halldor es posa per primera vegada un neoprè; s'entrenarà corrent per la muntanya, de nit, amb Rebekka Samper, que es prepara per a una gran competició; amb Gudny Hilmarsdóttir es banyarà en un llac calent i secret; aprendrà a fer ramen amb Erna Petursdottir, i el programa acabarà amb Halldor Mar cantant amb la seva antiga banda de l'institut.