Els càstings per entrar a l'acadèmia d'«OT 2020» comencen a Barcelona

OT arrenca avui a Barcelona els càstings per seleccionar els cantants que formaran part de l'edició 2020 del reality musical. Les proves començaran a les 10h a l'esplanada del palau Sant Jordi i es podran seguir, per primer cop, a través del canal oficial de Youtube Operación Triunfo.

En aquesta primera fase, capitanejada per Noemí Galera, els candidats cantaran a cappella durant un mínim de 30 segons davant l'equip del jurat, i sabran al mateix moment si passen a la fase següent. Els 217 participants que van ser escollits a través de l'etiqueta #OTFest per l'equip de càsting del programa i publicats al canal de Youtube de OT, disposen del pas directe per a la primera fase del càsting que els permetrà estalviar-se la cua al presencial.

Les proves de selecció seguiran al llarg de tot el mes i fins al principi de novembre en 9 capitals estatals. En concret, els aspirants es podran presentar a Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, València, Mallorca, Màlaga, Sevilla, Santiago de Compostel·la i Bilbao.