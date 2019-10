Eloi Vila torna avui «Al cotxe» amb quatre capítols especials

A partir d'aquest dilluns torna a TV3 el programa Al cotxe, amb quatre capítols especials en què Eloi Vila es mourà per Catalunya amb personatges coneguts per conèixer els escenaris naturals que han marcat les seves vides, com la casa dels avis, el camí fins a l'escola o la platja de l'adolescència.

Com sempre, l'interès principal d' Al cotxe és tot el que passa i s'hi diu a dins. Les converses amb Eloi Vila garanteixen profunditat, intensitat i bon rotllo, però en aquests capítols especials l'espai exterior hi juga un paper molt important. Es mostra el cotxe circulant emmarcat per paisatges espectaculars i, al final de cada trajecte, copilot i conductor baixen del vehicle per trepitjar una localització emblemàtica. Els passatgers del primer programa especial són els germans Roca, Fermí Fernández i Nausicaa Bonnín.

Els germans Joan, Josep i Jordi Roca pugen al vehicle a la vall de Llémena i l'Eloi els porta a Girona. Els tres cuiners aprofiten el viatge, des del lloc d'origen dels pares fins al Celler de Can Roca, per poder fer un repàs de la seva història personal lligada a la trajectòria professional. Parlen de la infantesa, dels valors familiars, i de com han viscut l'èxit, primer amb incredulitat i una certa vergonya i finalment agraint-lo. En Jordi també explica la malaltia que té i diu que, fins que no l'hi van diagnosticar, va ser un procés duríssim. Parlen del pes de la família, de la relació entre germans i de com els fills encaren el futur dins el món de la cuina.



Fermí Fernández

Pel que fa al còmic Fermí Fernàndez, parla de la seva relació emocional amb el Camp de Tarragona, des que era un nen i anava a casa dels avis fins ara, que s'hi ha instal·lat perquè els seus fills creixin en un poble petit.

Finalment, l'actriu Nausicaa Bonnín puja Al cotxe al delta de l'Ebre per anar fins a l'antic port d'ostres. L'actriu fa poc temps que té casa al delta de l'Ebre i s'ha convertit en una apassionada d'aquest paisatge per allunyar-se de l'estrès de la ciutat.