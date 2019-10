Pepe Oneto, exdirector dels serveis informatius d'Antena 3, mor als 77 anys

El periodista i escriptor Pepe Oneto va morir ahir als 77 anys en un hospital de Sant Sebastià, on estava ingressat des de l'estiu, quan es va sotmetre a una complicada operació quirúrgica. Nascut a San Fernando (Cadis) el 1942, va dirigir els serveis informatius d'Antena 3, va formar part del Consell d'Administració de Telemadrid i va ser conseller editorial del Grup Zeta. També havia col·laborat en diverses emissores de ràdio i en nombrosos mitjans televisius com Televisió Espa-nyola i Antena 3, entre d'altres. També va publicar una dotzena de llibres en els quals analitzava fets històrics com la Transició o el cop d'estat del 23-F.