Polònia torna a guanyar Eurovisió Júnior i la valenciana Melani queda tercera amb "Marte"

Espanya, que portava sense participar 13 anys en la versió infantil de l'aclamat concurs, ha tornat en gran fent-se amb el tercer lloc gràcies al tema 'Marte' cantat per la jove valenciana Melani.La cantant guanyadora,ha rebut el preuat micròfon de cristall per la seva cançó '' de la mà del seu compatriota Roksana Wegiel, qui va guanyar el festival l'any passat amb 'Anyone I Want To Be'. En segona posició ha quedat Yerzhan Maksim, de Kazakhstan, amb el tema "Armany?nyan Qalma".A Espanya, les respostes al triomf de Melani no s'han fet esperar, començant per la petita cantant que ha agraït a través de Twitter el suport rebut. "Moltíssimes gràcies a tots per tant d'afecte, moltes gràcies per acompanyar-me en aquest somni", afirmava l'artista.El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, també ha felicitat a l'artista per les xarxes i ha assegurat que és temps de passar a l'acció i actuar, s'ha referit al tema defensat per Melani. 'Mart', compost per Pablo Mora, és una trucada d'auxili a salvar els oceans de la terrible contaminació dels plàstics.