TV3 retransmetrà la cavalcada de Reis des de Martorell

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals retransmetrà enguany l'arribada dels Reis d'Orient des de Martorell, en un programa especial presentat per Eloi Cordomí i Ester Bertran, en directe a TV3 i al canal Super3. La cavalcada de Martorell serà retransmesa per segona vegada en la història, ja que TV3 ja la va escollir l'any 2009, i enguany ha estat triada després d'una polèmica amb la d'Igualada perquè, a la capital de l'Anoia, el rei Baltasar i el seu seguici no estan representats per persones negres.

L'inici de la cavalvada a Martorell serà a les 17.30 h al pont del Diable, on els Reis seran rebuts per les autoritats locals, el Patronat de la Cavalcada de Reis i les nadales de la Coral Ars Nova. Tot seguit, es dirigiran a l'ajuntament per saludar els veïns i veïnes des del balcó, i després s'iniciarà el recorregut pels car-rers fins a la rambla de les Bòbiles, on Ses Majestats recolliran les cartes dels infants.

La cavalcada tindrà un element més que l'any passat, en total 21: les carrosses dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar, del patge Viu Viu, de la fada Estel i les carrosses infantils temàtiques –la Fàbrica de Joguines, el Tren de Vapor, l'Edat de Gel (Ice Age) i els Lego. Les bandes de música i grups d'animació i els vehicles d'assistència i de seguretat obriran i tancaran la desfilada.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha destacat que «és una gran notícia que el municipi sigui protagonista en una de les jornades més esperades per la mainada».