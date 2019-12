La nova sèrie d'Albert Espinosa se centrarà en la salut mental

«Que els psiquiàtrics deixin d'existir» és l'objectiu del retorn a la televisió d'Albert Espinosa després de la reeixida sèrie Polseres vermelles, la més traduïda dels últims anys. El seu nou treball, titulat Els espavilats i dirigit per Roger Gual, té de protagonistes cinc adolescents que tenen una malaltia psiquiàtrica i decideixen escapar-se del centre on estan tancats. La sèrie tracta temes com el suïcidi, les xarxes socials i la manca de comprensió entre pares i fills, serà per a tots els públics, i tindrà set capítols de 25 minuts que s'emetran a Movistar+. La data d'estrena encara és una incògnita.

Quatre dels cinc adolescents protagonistes de la nova sèrie d'Albert Espinosa debuten a la pantalla i ho fan amb un paper complex, interpretant adolescents que pateixen un trastorn psiquiàtric. Malgrat ser molt joves, entre 12 i 15 anys, tenen clar quin és el missatge que volen transmetre: «Els nens són nens encara que estiguin malalts», explica un d'ells. En el repartiment de la sèrie, l'actor Miki Esparbé interpreta un dels papers principals, el de l'Izan, basat en un personatge real, un detectiu privat que busca els nens que s'escapen de la unitat de psiquiatria.

«Sempre m'ha fascinat la idea que tots els psiquiàtrics infantils de l'Estat són plens, les 30.000 places que hi ha a Espanya estan ocupades i penso que no ho haurien d'estar», diu Espinosa, que explica que, quan estava ingressat a l'hospital pel càncer, els qui veritablement li cridaven l'atenció eren els que estaven ingressats a la unitat de psiquiatria. De fet, segons diu, li hauria agradat que aquesta hagués estat la seva primera sèrie.

Ara, quan ha volgut anar a vendre aquest nou treball, la proposta «ha tingut moltes nòvies», però finalment s'ha acabat decidint per Movistar+ perquè ha estat l'únic que no li ha exigit cap condició i l'ha deixat treballar «amb total llibertat».