El «30 minuts» analitza aquest vespre l'impacte dels ossos al Pirineu

Aquesta nit el programa 30 minuts emetrà la producció pròpia, el reportatge de Jordi Regàs i Víctor Díaz Territori Os, on es podrà veure com un conflicte que semblava superat ha tornat amb més força que mai.

En el punt de mira dels pagesos hi ha dos ossos: Goiat i Cachou. Tots dos han atacat cavalls de forma reiterada, un comportament anormal. Per això l'administració es planteja retirar-los, és a dir, que podrien matar-los. Diuen que posen en perill el projecte de reintroducció, engegat el 1996. Mentrestant, la població d'ossos continua creixent i recupera els seus territoris: ja en són 50 els que viuen al Pirineu.

El reportatge es planteja, amb l'aportació de diverses perspectives de llocs diferents, si és possible conviure amb l'os. Al Cantàbric, per exemple, els ossos multipliquen per 7 els que hi ha al Pirineu: n'hi ha 350. I el conflicte és pràcticament inexistent. Com que l'os mai va desaparèixer, a cap ramader li passa pel cap deixar anar el bestiar sol per la muntanya. A més, en algunes zones han convertit l'os en reclam turístic que els permet allargar la temporada.