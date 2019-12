En marxa el rodatge de «La mort de Guillem», amb la participació de TV3

El reconegut director Carlos Marques-Marcet va posar el 25 de novembre fil a l'agulla al rodatge de La mort de Guillem, una producció de Lastor Media, SUICAfilms, Batabat i Som Produccions, en coproducció amb TV3 i d'À Punt Media. Diversos actors valencians protagonitzen aquesta ficció, que explicarà la història del dol dels pares de Guillem Agulló, un jove antifeixista i independentista assassinat per un grup d'ultradreta a Montanejos, Castelló, l'11 d'abril del 1993.

En aquest film, el director s'allunya de l'èpica dels fets per endinsar-se en la intimitat d'uns pares i reconstruir el seu procés de dol, mentre lluiten per la memòria del seu fill. Per Marques-Marcet, la ficció és un gran format «per reflexionar com a comunitat i rellegir la nostra història des de la intimitat», ja que, en molts casos, «els titulars de les notícies i els eslògans no són capaços de captar-ho».

La pel·lícula s'inclou dins una campanya d'impacte social i polític, anomenada La Lluita Continua, que pren com a punt de partida la figura de Guillem Agulló i Salvador, el seu assassinat i el judici del cas per promoure la memòria de Guillem Agulló, «denunciar la impunitat de l'extrema dreta durant els darrers 40 anys al país, reivindicar la històrica lluita contra el feixisme i alertar sobre l'auge de renovats discursos xenòfobs i racistes que s'han instal·lat de nou a la societat».



Sinopsi

Guillem Agulló i Salvador, un jove de divuit anys militant de l'esquer-ra independentista, és assassinat d'una punyalada al cor per un grup de neonazis l'11 d'abril de 1993. Destrossats, els seus pares, Guillem i Carme, lluitaran perquè no es manipuli la mort del seu fill i no sigui considerada fruit d'una simple baralla entre bandes. El camí, ple d'obstacles, amenaces i d'una guerra bruta mediàtica, estarà a punt de destrossar la família, que haurà d'aprendre a viure fent el dol per la mort d'un fill mentre lluita per la seva memòria, que de mica en mica esdevé el símbol d'una causa.