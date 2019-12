Mónica Naranjo serà la presentadora del nou 'reality' de Mediaset

Després de la polèmica suscitada per la presumpta violació de Carlota Prado el 2017, i del fet que diversos anunciants han decidit retirar el seu suport al format, Mediaset España ha decidit donar descans a Gran hermano durant una temporada. No obstant això, el grup de mitjans dirigit per Paolo Vasile ja té un reality per ocupar el buit. Es tracta de La isla de las tentaciones, que pròximament s'emetrà simultàniament a Cuatro i Telecinco, i que tindrà la cantant figuerenca Mónica Naranjo de presentadora.

A La isla de las tentaciones cinc parelles, que viuen un moment crític en la seva relació, viuran separades, però no estaran soles. Conviuran amb deu solters i deu solteres que volen trobar l'amor. Quan aquesta experiència s'acabi, hauran de decidir com volen tornar a casa: amb la seva parella, sols o amb el seu nou amor.

Amb aquest format, que Mediaset ja publicita, tot sembla indicar que per ara no s'estrenarà, tal com estava previst per a final d'any, una nova edició de Gran hermano dúo.