El canal 33 dedica una nit a la lluita contra l'escalfament global

Coincidint amb la setmana decisiva de la cimera sobre el clima que enguany se celebra a Madrid, el canal 33 dedica la nit a l'escalfament global amb l'emissió de tres documentals i un especial del programa Quèquicom. L'aire que respirem, Millorar l'aire que respirem i L'home que va aturar el desert són els tres documentals que aborden la creixent preocupació per un ambient cada dia més contaminat, especialment a les grans ciutats. La nit especial arrencarà al canal de la televisió pública a partir de les 22.45 h.

L'aire que respirem destapa dades desconegudes per a la majoria de ciutadans, com per exemple que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha 3.500 morts l'any a causa de la contaminació atmosfèrica, un fenomen que, a més, potencia l'escalfament global. Per la seva banda, Millorar l'aire que respirem se centra en els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut i en quins són els principals contaminants, i mostra com Estocolm, Berlín, Londres, Milà, Los Angeles, Xangai o Pontevedra han aconseguit reduir notablement l'impacte de la contaminació atmosfèrica. Finalment, L'home que va aturar el desert segueix els passos del pagès Yacouba Sawadogo, que ha desenvolupat tècniques agrícoles innovadores a Burkina Faso per poder recuperar la terra degradada del seu país.