«Milionària», de Rosalía, millor cançó en català de l'any per als oients d'iCat

La votació popular convocada per l'emissora iCat per escollir les millors cançons de l'any corresponents a les categories disc català i disc internacional ja té guanyadores: Milionària, de Rosalía, i Bad guy, de Billie Eilish. La cantant catalana ja va guanyar l'any passat el premi al millor disc pel seu aclamat El Mal Querer. Entre tots els participants en la votació s'ha sortejat un Pack Primavera Sound. La primera edició de la votació d'iCat per escollir els millors discos de l'any va ser el 2012, en què els guanyadors van ser Joan Dausà ( Jo mai mai) i The XX ( Coexist).