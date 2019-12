La sèrie «The Marvelous Mrs. Maisel» tindrà una quarta temporada

Una setmana després d'estrenar-se la tercera temporada, Amazon ha confirmat la renovació de la sèrie The Marvelous Mrs. Maisel. La premiada ficció protagonitzada per Rachel Brosnahan tindrà una quarta temporada a la plataforma del gegant del comerç electrònic, que previsiblement arribarà l'any vinent. Segons informa Vertele, la creadora i productora de la sèrie, Amy Sherman-Palladino, i el productor executiu, Daniel Palladino, han expressat la seva alegria per l'anunci de la renovació: «Estem encantats de poder escoltar per quarta vegada que no hem de fer les maletes».